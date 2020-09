Cor 17:32 «Crollo del 15%, lunga vita al sindaco Conoci» E´ l´augurio delle forze di opposizione ad Alghero che sottolineano i 15 punti percentuali persi dalla coalizione che sostiene il sindaco rispetto al 2019. «Conoci è deflagrante per il Centrodestra della città»



ALGHERO - «Lunga vita al sindaco Conoci. Le suppletive del senato dopo poco più di un anno di sua amministrazione vedono un drastico crollo di voti per il centrodestra algherese. Nelle comunali del 2019 le liste di Cdx presero il 57% delle preferenze (mentre Conoci raggiunse il 53%). Dopo solo 15 mesi di amministrazione Conoci il Cdx è, però, costretto a una drastica cura dimagrante con la perdita di addirittura quasi 15 punti percentuali. Queste elezioni consegnano, dunque, due indicazioni importanti. La prima è che se tutta l’area al governo del Paese si fosse presentata unita sarebbe risultata ampia maggioranza e per questo anche in città bisogna lavorare in questa direzione per cercare di unire. La seconda è che il fattore Conoci è deflagrante per il centrodestra e pertanto bisogna sperare che resti ancora sindaco. Con più di 10 punti in meno ogni anno, riuscirà da solo a distruggere il centrodestra». E' il commento a freddo dei gruppi di Centro Sinistra dad Alghero, Futuro Comune, X Alghero, Sinistra in Comune e Dem sul risultato delle elezioni suppletive per il Senato che hanno visto la vittoria del candidato Carlo Doria col 40% dei consensi sui pretendenti Lorenzo Corda (28,91%), ad Agostinangelo Marras (24,83%).