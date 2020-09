Red 8:14 Tra migrazione e biodiversità: prosegue Overlap Prosegue tra Calasetta e Alghero il progetto multidisciplinare, tra arte e scienza, che indaga la sovrapposizione delle rotte migratorie degli uccelli e degli uomini. In programma la mostra di arti visive e performative “We all are B”, in esposizione al Macc di Calasetta, da domenica 27 settembre,e alla Galleria Cult di Alghero da domenica 18 ottobre







L’iniziativa, di durata triennale, ha preso il via nel 2019 sull’isola dell’Asinara, e vede coinvolti diciannove partner internazionali, tra cui le Università di Cagliari e di Sassari, il Centro studi Fauna, il Living theater e il Centre chorégraphique national de Nantes. Un progetto multidisciplinare, tra arte e scienza, che ha come oggetto di ricerca la sovrapposizione delle rotte migratorie degli uccelli e degli uomini. We all are B, realizzata in collaborazione con Cosmomed, progetto dell’Università degli studi di Cagliari, con il coordinamento scientifico di Raffaele Cattedra e la curatela di Efisio Carbone, sviluppa questo tema, concentrandosi, in particolare, sulla migrazione come fenomeno biologico prima che culturale. «Il titolo della mostra - spiegano La Stella e Solinas - riconduce alle tre sezioni concettuali nate dalle riflessioni di Overlap, “Biography”, “Border”, “Biodiversity”. Di fatto, crediamo noi, tutte le biografie sono migrazioni che affrontano costantemente confini generando elementi differenti per adattamento al nuovo contesto e all'incessante cambiamento, creando così biodiversità». Fulcro dell’esposizione è una mappa tridimensionale che, attraverso foto, video, sculture e contributi sonori, rivela un mondo composto da continui spostamenti, da rotte consumate e da nuovi orizzonti.



«Le opere scelte sono distribuite nei due spazi museali – continuano i curatori –. Uno stimolo per il pubblico, che per seguire il percorso espositivo deve “migrare” da Calasetta ad Alghero, dalla città tabarchina a quella catalana. Luoghi che, peraltro, custodiscono tracce evidenti di passaggi, di transiti, di migrazioni». Parte della mostra è il reportage realizzato nelle tonnare del sud Sardegna da Ambra Zambernardi, antropologa dell’Università di Torino e dell’Università di Siviglia ed esperta di tonnare del Mediterraneo. Un omaggio ai tabarchini e alla pesca del tonno rosso in occasione delle celebrazioni per i 250 anni della fondazione di Calasetta. Primo museo a inaugurare, domenica, alle 18, sarà proprio il Macc di Calasetta, spazio riqualificato, nato dal recupero dell’ex mattatoio, centro culturale versatile, in costante dialogo con il territorio. Museo che sotto la direzione di Efisio Carbone si è aperto alle collaborazioni internazionali con progetti di accoglienza e residenza in ambito sociale e artistico.



