Cor 19:00 Alghero, ondata Covid: numero emergenze Il comune di Alghero integra le funzioni attive del Centro Operativo Comunale con un numero telefonico di emergenza al fine di offrire assistenza alla popolazione: ecco gli orari di attività







Una situazione di allerta che investe le pubbliche amministrazioni. Ad Alghero si procede con l'aggiornamento delle funzioni attive del Centro Operativo Comunale e del gruppo volontario di Protezione Civile per far fronte all'emergenza epidemiologica Covid-19.



Attivo, al fine di offrire assistenza alla popolazione che ne dovesse avere necessità, il numero della Sala Operativa del Centro Operativo Comunale. La sala è raggiungibile al +39 079 9978117 tutti i giorni dalle ore 09:00 alle 14:00 dal lunedì al venerdì e il martedì e il giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle 15:00 sino alle 17:00.