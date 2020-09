Cor 12:04 Pagliacciate in porto e voli a terra

«Se si vuole provare a invertire questa tendenza, che sta rendendo la nostra Isola sempre più isolata, serve dunque un intervento serio e deciso da parte della Regione in questa direzione. Serve che il nostro sindaco, che tanto si agitava quando non aveva alcun ruolo, la smetta di stare zitto e muto in un angolo, per non disturbare i suoi capi che governano la regione, e inizi a difendere gli interessi della nostra città. Se non ci sveglia adesso, un domani diventerà sempre più difficile invertire la rotta e sarà altissimo il rischio di vedere drasticamente ridotte le possibilità di movimento e quindi di sviluppo anche in un futuro post pandemico, rendendo concreto un incubo di progressivo isolamento» concludono Esposito, Sartore, Bruno, Cacciotto, Piras, Pirisi e Di Nolfo. Commenti ALGHERO - «Mentre l’assessore regionale ai trasporti Todde si preoccupa di fare da spalla alla vergognosa pagliacciata di Zoffili al porto di Olbia e nell’indifferenza generale dell’amministrazione regionale e comunale, assistiamo al progressivo annullamento di trasporti aerei da e per la nostra Isola. I voli in Continuità Territoriale, oramai giunti all’ennesima proroga, risultano ridotti all’osso per il prossimo inverno, mentre le compagnie aeree stanno progressivamente riducendo, cancellando e/o sospendendo la grande maggioranza delle rotte da e per la Sardegna».Così i consiglieri comunali di Alghero, Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Beniamino Pirisi e Valdo Di Nolfo sulle drammatiche condizioni in cui versa il settore dei trasporti aereo, soprattutto presso l'aeroporto Riviera del corallo, quello che più di tutti risente dell'inspiegabile lassismo regionale. «La notizia della sospensione dell’Alghero - Pisa è l’ennesimo campanello d’allarme per una situazione sempre più critica e nel contempo sempre più ignorata dai nostri amministratori regionali e comunali. La colpa di quanto sta avvenendo - precisano - non può assolutamente essere attribuita alle compagnie o agli aeroporti, che a causa della pandemia hanno subito una drastica riduzione di passeggeri, ritrovando dei flussi normali solo nei mesi di luglio e agosto. Comprensibilmente, dunque, ora le compagnie aeree stanno scegliendo di operare nelle regioni che hanno scelto di investire risorse per incentivare un controllo sanitario volontario e la possibilità di effettuare tamponi in maniera veloce e gratuita».«Se si vuole provare a invertire questa tendenza, che sta rendendo la nostra Isola sempre più isolata, serve dunque un intervento serio e deciso da parte della Regione in questa direzione. Serve che il nostro sindaco, che tanto si agitava quando non aveva alcun ruolo, la smetta di stare zitto e muto in un angolo, per non disturbare i suoi capi che governano la regione, e inizi a difendere gli interessi della nostra città. Se non ci sveglia adesso, un domani diventerà sempre più difficile invertire la rotta e sarà altissimo il rischio di vedere drasticamente ridotte le possibilità di movimento e quindi di sviluppo anche in un futuro post pandemico, rendendo concreto un incubo di progressivo isolamento» concludono Esposito, Sartore, Bruno, Cacciotto, Piras, Pirisi e Di Nolfo.