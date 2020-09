Red 20:09 Ripar..tiamo Alghero: solidarietà per chi ha bisogno Domani, nella cattedrale di Santa Maria, dopo la messa delle 10.30, il presidente del Centro commerciale naturale Al centro storico Carlo Scarpa, consegnerà al parroco Don Angelo l´assegno del ricavato. Sarà poi cura del parroco individuare i modi più appropriati per investire la cifra







«L'iter è stato lungo e anche molto faticoso, soprattutto perchè è stato gestito in un periodo in cui le forze e le energie mentali sono occupate dalla stagione estiva ma, con soddisfazione, possiamo dire di aver portato a termine il progetto». Domani, domenica 27 settembre, nella cattedrale di Santa Maria, dopo la messa delle 10.30, il presidente di Al centro storico Carlo Scarpa consegnerà nelle mani del parroco Don Angelo l'assegno del ricavato.



Sarà poi cura del parroco individuare i modi più appropriati per investire la cifra. La lotteria ha messo in palio oltre sessanta premi, alcuni dal valore veramente importante. Nella pagina dedicata del sito internet AlgheroCentroStorico, è possibile visualizzare i numeri dei biglietti vincenti. Commenti ALGHERO - Il Centro commerciale naturale “Al centro storico” ha ideato una lotteria per raccogliere fondi da devolvere alla Caritas e ad altre associazioni non lucrative di utilità sociale della città di Alghero. «L’obiettivo che ci ha spinto a questa iniziativa è stato quello di dare un piccolo segnale di presenza e vicinanza del comparto commerciale e nello specifico un segno concreto dei nostri associati operatori, per dare un contributo economico alle famiglie algheresi che si trovano in seria difficoltà economica conseguentemente alla diffusione del Covid-19», dichiarano dalla sede del Ccn.«L'iter è stato lungo e anche molto faticoso, soprattutto perchè è stato gestito in un periodo in cui le forze e le energie mentali sono occupate dalla stagione estiva ma, con soddisfazione, possiamo dire di aver portato a termine il progetto». Domani, domenica 27 settembre, nella cattedrale di Santa Maria, dopo la messa delle 10.30, il presidente di Al centro storico Carlo Scarpa consegnerà nelle mani del parroco Don Angelo l'assegno del ricavato.Sarà poi cura del parroco individuare i modi più appropriati per investire la cifra. La lotteria ha messo in palio oltre sessanta premi, alcuni dal valore veramente importante. Nella pagina dedicata del sito internet AlgheroCentroStorico, è possibile visualizzare i numeri dei biglietti vincenti.