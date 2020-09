Cor 12:30 Prima classe in isolamento Covid ad Alghero La presenza di uno studente risultato positivo al SARS-CoV-2 avrebbe già fatto scattare le procedure previste dal protocollo per il contenimento dei contagi. A casa fino ai risultati dei tamponi tutti gli studenti ed i professori della classe



ALGHERO - Con l'inizio delle lezioni in presenza, in tutti gli istituti di ogni ordine e grado, crescono i potenziali rischi per la diffusione del virus. Stringenti, infatti, le misure adottate dai dirigenti scolastici anche nella città di Alghero, in ossequio alle disposizioni ministeriali.



Nonostante il recentissimo avvio delle lezioni, slittato a causa dello svolgimento delle elezioni, i primi problemi sarebbero stati già registrati all'interno di una classe di un istituto superiore. La presenza di uno studente risultato positivo al SARS-CoV-2 avrebbe già fatto scattare le procedure previste dal protocollo per il contenimento dei contagi.



Sono così finiti a casa in isolamento, fino ai risultati dei tamponi, tutti gli studenti ed i professori che nella classe hanno svolto le lezioni. Tamponi che saranno effettuati dalle prossime ore, come disposto dalle competenti autorità sanitarie, con l'ausilio della Guardia Medica di Fertilia, dove nei giorni scorsi è stato eseguito lo screening a tutto il personale scolastico cittadino (nella foto).