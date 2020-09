A.B. 23:12 Calcio femminile: Torres debutta con una vittoria Sul sintetico di Ittiri, le rossoblu di mister Salvatore Arca battono 2-0 il Caprera all’esordio in Coppa Italia, grazie alle reti di Flavia Lombardo su calcio di punizione e di Giusy Bassano







PRIMO TEMPO. Al 14’, ci prova Newcomb, ma Gancedo para. Tra il 24’ e il 27’, Borg, Bassano e Aliaj vanno vicino al gol. La sfida si sblocca la partita al 29’, con il calcio di punizione di Lombardo. Nel finale di tempo, è la stessa centrocampista siciliana ad essere costretta ad abbandonare il terreno di gioco per un infortunio alla mano: al suo posto entra Peddio.



SECONDO TEMPO. Al 49’, Aliaj impegna il portiere con un diagonale di destro diretto all’angolino. Al 58', arriva la rete che chiude il match: sugli sviluppi di un corner, la difesa ospite non riesce a liberare e Bassano la mette sotto l’incrocio. Nonostante il doppio vantaggio, Congia e compagne continuano a premere e, al 63’, arriva la traversa di De Biase. Il destro a lato di Martina Borg, al 78’, è l’ultimo highlight di una gara ben controllata dalle sassaresi.



TORRES-CAPRERA 2-0:

TORRES: Raicu, Tumane, Congia, Gardel, Newcomb, De Biase, Aliaj, Borg, Russu, Bassano, Lombardo (44’Peddio). Allenatore Salvatore Arca.

CAPRERA: Gancedo, Orazzo, Lopez, Ferreira, Fernandez, Runchina, Manea, Prancipe, Trapani, Sanchez, Diaz. Allenatore Vito Laudani.

RETI: 29’ Lombardo, 13’st Bassano.



