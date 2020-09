Red 13:16 Comunali Ittiri: Antonio Sau verso il bis Uniti per fare ha presentato la lista per le prossime Elezioni Amministrative, a sostegno del sindaco uscente. Sedici i candidati, suddivisi equamente tra uomini e donne







Nella foto: il sindaco uscente Antonio Sau Commenti ITTIRI - Uniti per Fare con Antonio Sau sindaco si propone alla guida di Ittiri e ha presentato la lista a Palazzo civico, nelle mani del segretario comunale. Sedici i candidati in lista (tra cui sei uscenti), otto donne e otto uomini, che supporteranno il sindaco uscente nella campagna elettorale verso il voto di ottobre.«L'idea di crescere con il nostro paese per migliorarlo e renderlo il punto di riferimento per il presente di ogni cittadino è germogliata giorno per giorno con l'impegno civico, con la voglia di lavorare per lo sviluppo del paese. Il nostro percorso è iniziato cinque anni fa – spiegano i membri della lista - e da allora ci siamo Uniti per fare di Ittiri una comunità coesa, moderna, consapevole delle proprie potenzialità e dei propri punti deboli da migliorare con azioni precise e concrete. Un dialogo costante e un’analisi del paese ci ha permesso di stilare delle azioni programmatiche che abbracciano tutte le aree e porteranno sviluppo e benessere all’intera comunità. Accanto ad un graduale e costante sviluppo economico puntiamo ad un benessere sociale che prenda per mano ogni singolo cittadino e lo supporti nei momenti di difficoltà».«Questi anni di amministrazione della città di Ittiri sono stati caratterizzati da un operato incentrato sulla democrazia, sulla condivisione delle scelte e sull’ascolto della comunità. Le linee programmatiche presentate in Comune non tralasciano la capacità di adattamento e prevenzione delle emergenze che ha caratterizzato questo 2020. Esser pronti a traghettare una comunità in momenti difficili quanto nuovi e imprevisti necessita una coesione sociale, di comparti istituzionali sempre operativi e di una squadra che sappia utilizzare la macchina amministra e abbia un ottima capacità di ascolto. Questo è Uniti per fare. La forza positiva che trasforma le idee in sviluppo e lavoro, i sogni in realtà da toccare con mano e i problemi in soluzioni rapide e concrete. Dallo sport, all’edilizia ogni azione risponderà ad una esigenza della comunità. In ogni opera ci sarà un sguardo attento al sociale, una precisa volontà di germogliare e crescere, un tassello che andrà a comporre la Ittiri del futuro che vogliamo vivere fin da ora», concludono gli esponenti di Uniti per fare.Nella foto: il sindaco uscente Antonio Sau