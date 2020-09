Red 8:03 Krav maga: tutto sardo il Direttivo nazionale Ikm L´algherese Tiziano Francesconi, atleta e istruttore di difesa personale, è il nuovo direttore nazionale Ikm. Al suo fianco Piergiovanni Farre, cui è stata conferita la carica di responsabile tecnico nazionale, banarese di nascita e algherese di adozione







Ai due spetta la responsabilità di salvaguardare un marchio internazionale affermato nell’ambito della difesa personale, coordinare tutte le attività nazionali, tutelare l’essenza del Krav maga e garantire qualità tra insegnanti e studenti. «C’è un grande margine di crescita - afferma Francesconi - Abbiamo un grande potenziale per rendere la nostra federazione capillare in tutta Italia, siamo supportati dai migliori statisti, tecnici e insegnanti. Sulle nostre spalle c’è anche la responsabilità di dover diffondere un bene per tutti; sapersi tutelare e difendere chi ci è vicino è un diritto di chiunque e noi abbiamo il dovere di diffondere questa sapienza».



Sul territorio sardo, i due potranno avvalersi di forti collaborazioni interne come Mario Farre (istruttore di vecchia data di difesa personale, istruttore di tiro operativo e tecniche operative) e della collaborazione di Stefania China (prima donna sarda ad aver conseguito il corso Istruttori Ikm, atleta stimata fuori dai confini nazionali e collaboratrice dei corsi di Tiziano Francesconi. Il team tutto sardo si presterà per formare gruppi di lavoro specialistici e creare un vivaio di studenti ben formati, che accrescano le loro competenze in materia di difesa personale e che in un futuro possano svolgere adeguatamente il "famigerato" corso Istruttori Ikm. Per ulteriori informazioni e per chi ne avesse bisogno, il team mette a disposizione l'indirizzo e-mail federale, con la quale è possibile chiedere consulto, consigli e aiuto gratuitamente: ikm.italy@gmail.com.