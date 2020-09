Red 18:42 Regole antiCovid violate: chiuso bar a Nulvi I Carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato la 54enne titolare di un bar di Corso Vittorio Emanuele perché, ieri sera, ha permesso l´accesso nell´esercizio pubblico ai clienti in un ambiente che non permetteva il distanziamento sociale e perchè gli addetti alla somministrazione di bevande erano sprovvisti di mascherina



NULVI - Al termine di accertamenti, a Nulvi, i Carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato la 54enne titolare di un bar di Corso Vittorio Emanuele perché, ieri sera (lunedì), ha permesso l'accesso nell'esercizio pubblico ai clienti in un ambiente che non permetteva il distanziamento sociale e perchè, durante i controlli, gli addetti alla somministrazione di bevande erano sprovvisti di mascherina. L’esercizio commerciale è stato chiuso per cinque giorni, come previsto dalla norma violata.