Santissima Annunziata: due ascensori in manutenzione

SASSARI – Sono tre, in questi giorni, gli ascensori in funzione per il pubblico all'Ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Un quarto, invece, è fermo per manutenzione. L'Ufficio tecnico ha fatto sapere che la ditta incaricata delle manutenzioni ha già effettuato un primo intervento ed è in attesa di alcuni ricambi che sono in arrivo dalla Penisola.Il trasporto degli stipetti non ha mai impegnato alcun ascensore al pubblico, né alcun ascensore riservato ai sanitari. Viene usato il montacarichi appositamente dedicato da sempre per il trasporto dei materiali (gas, pacchi, ecc.). Il tutto, fa sapere l'Ufficio tecnico, avviene nel rispetto delle norme di sicurezza. Infatti, gli armadietti sono semplicemente ingombranti, ma il loro peso è ridotto.Infine, da ieri (lunedì) è fermo per manutenzione anche uno dei due monta-lettighe dell'ala sud. Gli utenti e gli operatori sono invitati a una sempre più forte collaborazione in materia di distanziamento proprio durante le attese e nell'utilizzo degli ascensori e delle parti comuni.