Cor 11:00 Comunali Porto Torres: voto a domicilio Elezioni comunali, voto a domicilio per elettori affetti da infermità. Ecco tutte le informazioni in previsione del rinnovo del Consiglio comunale turritano







Per avvalersi del diritto di voto a domicilio l'elettore deve far pervenire, entro lunedì 5 ottobre 2020 (ventesimo giorno antecedente la data di votazione), al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto al proprio domicilio, indicando l'indirizzo completo. Alla dichiarazione deve essere allegato un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall'Asl, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione.



Certificato che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 dell'art. 1 della Legge n. 46/2009, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, o delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedire all'elettore di recarsi al seggio. Per avere maggiori informazioni o chiarimenti si può contattare l'Ufficio Elettorale ai seguenti recapiti: 079 5008032 (telefono); 079 5008140 (fax); elettorale@comune.porto-torres.ss.it (e-mail); demografici@pec.comune.porto-torres.ss.it (posta elettronica certificata). Commenti PORTO TORRES - L'Ufficio Elettorale comunica che gli elettori affetti da gravissime infermità sono ammessi al voto a domicilio. Per avvalersi del diritto, deve essere dimostrato che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio del trasporto pubblico per disabili organizzato dal Comune. Il servizio è usufruibile anche dagli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano.Per avvalersi del diritto di voto a domicilio l'elettore deve far pervenire, entro lunedì 5 ottobre 2020 (ventesimo giorno antecedente la data di votazione), al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto al proprio domicilio, indicando l'indirizzo completo. Alla dichiarazione deve essere allegato un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall'Asl, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione.Certificato che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 dell'art. 1 della Legge n. 46/2009, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, o delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedire all'elettore di recarsi al seggio. Per avere maggiori informazioni o chiarimenti si può contattare l'Ufficio Elettorale ai seguenti recapiti: 079 5008032 (telefono); 079 5008140 (fax); elettorale@comune.porto-torres.ss.it (e-mail); demografici@pec.comune.porto-torres.ss.it (posta elettronica certificata).