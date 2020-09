Cor 14:43 Fanghi non autorizzati: denunciato algherese Nei guai il titolare di un’impresa di rimessaggio imbarcazioni in località Carrabuffas, poiché aveva accumulato all’interno di una fossa settica rifiuti speciali





smaltimento o recupero entro il termine di un anno dalla effettiva produzione. Commenti ALGHERO - Ieri ad Alghero, in località Carrabuffas, i militari del nucleo operativo ecologico, al termine di un’attività ispettiva, hanno denunciato un imprenditorie algherese di 57 anni, titolare di un’impresa di rimessaggio imbarcazioni. L'accusa è aver accumulato all’interno di una fossa settica - realizzata senza alcun permesso di costruire - 4.000litri circa di rifiuti speciali (fanghi di fosse settiche) senza avviarli asmaltimento o recupero entro il termine di un anno dalla effettiva produzione.