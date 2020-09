Red 20:11 Comunali a Porto Torres: Sassu si presenta Sabato la presentazione del candidato a sindaco Sebastiano Sassu e della sua squadra, «nel segno della concretezza e dell’innovazione», dichiara il pentastellato. Saranno presenti Paola Deiana, Ettore Licheri, Mario Perantoni, Desirè Manca, Maurilio Murru e diversi portavoce locali







Nella foto: il candidato sindaco Sebastiano Sassu Commenti PORTO TORRES - A Porto Torres la campagna elettorale del Movimento 5 stelle entra nel vivo. Sabato 3 ottobre, alle 17, nella sala “Filippo Canu”, è prevista la presentazione del candidato a sindaco e della sua squadra alle Elezioni comunali di domenica 25 e lunedì 26 ottobre. In campo per il Movimento il 56enne Sebastiano Sassu, già vicesindaco e assessore comunale ai Servizi Sociali nella Giunta uscente di Sean Wheeler. «L’obiettivo – spiega il candidato - è quello di proseguire il percorso avviato cinque anni per il bene della nostra amata città, che merita di essere valorizzata, rispettarla e amata. Siamo ora a metà del percorso, abbiamo gettato delle buone basi, nel rispetto dei valori e dei principi del vivere civile. Tanto ancora c'è da fare, consapevoli che una sola consiliatura non sarebbe stata sufficiente per portare a termine tutti i cambiamenti necessari».In quest'ottica, il programma stilato da Sassu e condiviso da tutta la squadra guarda alle enormi potenzialità di sviluppo del territorio, nonché al miglioramento della qualità della vita dei cittadini sotto ogni punto di vista: economico, sociale, lavorativo e ambientale. «E' il tempo di nuove azioni concrete – sottolinea il candidato a sindaco - Grazie all’esperienza maturata in questi anni e con una visione organica completa della città che vogliamo, miriamo verso un nuovo modello di progresso economico, strettamente legato al rispetto dell’ambiente, alla cultura, al turismo e alle attività ecosostenibili contrastando la vecchia monocultura industriale ricattatoria, fallimentare e anacronistica».Alla presentazione di sabato, i parlamentari sardi Paola Deiana, Ettore Licheri e Mario Perantoni, la capogruppo del M5s in Consiglio regionale Desirè Manca, il facilitatore regionale del Movimento Maurilio Murru e diversi portavoce locali non faranno mancare il proprio sostegno al candidato del Movimento: «Sebastiano Sassu – sottolineano – è una persona seria, competente e trasparente, con le idee chiare e pronto a mettersi al servizio della collettività».Nella foto: il candidato sindaco Sebastiano Sassu