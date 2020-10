Cor 11:25 Niente Urp nell´ex Bar Useri La Giunta algherese fa un passo indietro: l’Ufficio Relazioni con il Pubblico sarà ubicato nell’ex Casa del Caffè, attuale sede dell’Ufficio Protocollo. Abbandonata, per ora, la scelta di riaprire l´ex Bar Useri, al centro di una lunga causa di risarcimento



Urp di Alghero, dal giorno della sua ricostituzione gestito dalla Fondazione Meta insieme all'Ufficio Turistico come disposto dall'ex amministrazione, ritorna incardinato all'interno della struttura organizzativa del Comune, ma a differenza di quanto precedentemente deliberato rimane ubicato nell'ex Casa del Caffè. Demandati ai dirigenti dei settori 1 Affari Generali e 7 Opere Pubbliche - Manutenzioni, ciascuno per la propria competenza, tutti gli adempimenti conseguenti, al fine di riattivare al più presto il servizio.



La Giunta Conoci da gambe alla decisione dello scorso mese di giugno (Del.132 del 10.06.2020), ma a differenza di quanto approvato compie un deciso passo indietro: congelata, per ora, la scelta di aprire l´ex Bar Useri, al centro di una lunga causa di risarcimento che vede l'Amministrazione chiamata in causa dall'ex gestore.



