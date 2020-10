A.B. 20:16 Futsal Alghero ai nastri di partenza della C1 Per la formazione giallorossa, seconda esperienza nel massimo campionato regionale di calcio a 5. Sabato pomeriggio, è in programma il debutto sul difficile campo dell’Elmas







La squadra guidata da mister Canu è reduce da un mese abbondante di preparazione, seppure contrassegnato da tante difficoltà per trovare palestre disponibili. Buona parte degli allenamenti si sono svolti sul sintetico e questo non ha certamente agevolato l’allenatore giallorosso. Va detto che, a oggi, la situazione non è migliorata granchè, anche se va considerata l’emergenza Covid, che ha dilatato i tempi per la riapertura delle palestre scolastiche.



Nonostante le difficoltà, Idili e compagni vogliono cominciare bene la nuova stagione, con determinazione e con la consapevolezza di avere anche maggiore esperienza rispetto al debutto di circa un anno fa. Per la trasferta di Elmas, Canu potrà contare anche sui due nuovi giocatori: Victor Trevisan e Luan Maza. I brasiliani si sono aggregati al gruppo nelle scorse settimane, mettendosi subito a disposizione per farsi trovare pronti per l’esordio. L’obiettivo della società è mantenere la categoria, condizione indispensabile per dare corpo al progetto a lungo termine che si è prefissata, con un occhio di riguardo per i giovani. Proseguono, infatti, anche le attività della Futsal Alghero academy, la prima scuola calcio & futsal in città.



