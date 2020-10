Red 20:01 Ad Alghero, l´università che verrà Martedì pomeriggio, il Dipartimento di Architettura, design e urbanistica ospiterà il primo confronto pubblico fra i cinque candidati alla carica di rettore dell’Università degli studi di Sassari per il mandato 2020-2026







Martedì 6 ottobre, alle 15, il Dipartimento di Architettura, design e urbanistica di Alghero ospiterà il primo confronto pubblico fra i cinque candidati alla carica di rettore dell'Università degli studi di Sassari per il mandato 2020-2026. Luca Deidda, Giampaolo Demuro, Roberto Furesi, Plinio Innocenzi e Gavino Mariotti risponderanno alle domande dei partecipanti sui loro programmi, sulle loro soluzioni ai problemi che più affliggono l'Ateneo, sulla loro visione riguardo al posto di Uniss in Sardegna, in Italia e nel mondo, e sul futuro della didattica, della ricerca, della cultura e dell'università.La tavola rotonda avrà luogo in live streaming sulla piattaforma Microsoft teams. L'incontro è aperto a tutti. Sarà possibile accedere alla diretta anche dalla home page del sito internet del Dadu.