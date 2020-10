Cor 19:55 «Ecco Sant´Anna, basta stacco le telecamere» «La città sprofonda e l´assessore si autoelogia»

Città più sporca: l'assessore Montis si scusa e attacca

e attacca Rifiuti, situazione grave ad Alghero: foto e denuncia Clamorosa presa di posizione del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle che si dice stufo del solito copione che puntualmente si ripete nell´isola ecologica di Sant´Anna, nell´agro di Alghero. Città sempre più sporca, è allerta a Porta Terra



«Ad esser sincero non mi sorprende più visto che si ripete ogni fine settimana, mi sorprende invece che chi dovrebbe controllare, vista la presenza di telecamere, non lo fa». E' il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, infatti, che gentilmente ha autorizzato il comune all'allaccio al suo contatore e di conseguenza permesso di alimentare le telecamere che dovrebbero servire da deterrente e scoraggiare l'abbandono indiscriminato di rifiuti non differenziati.



«Ad esser sincero non mi sorprende più visto che si ripete ogni fine settimana, mi sorprende invece che chi dovrebbe controllare, vista la presenza di telecamere, non lo fa». E' il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, infatti, che gentilmente ha autorizzato il comune all'allaccio al suo contatore e di conseguenza permesso di alimentare le telecamere che dovrebbero servire da deterrente e scoraggiare l'abbandono indiscriminato di rifiuti non differenziati.

I risultati però, sono sotto gli occhi di tutti, viziati probabilmente, anche dai ritardi che troppo spesso si accumulano nei passaggi dei camion adibiti al ritiro: così Porcu dice basta. In realtà è da diverso tempo ormai che nella zona - esattamente come avviene in molte altre parti della città - il servizio di ritiro mal si concilia con le reali esigenze dell'utenza, con le inevitabili conseguenze che tutti hanno potuto ammirare nel fine settimana. Problemi analoghi, infatti, sono stati segnalati a più riprese in tutte le isole dell'agro e perfino in città.