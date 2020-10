A San Camillo open day per la salute mentale

18:32 Covid-19, in gioco c´è la vita Purtroppo so di non essere popolare o apprezzato da molti per queste considerazioni, ma il contrasto dell’emergenza pandemica è un dovere che ricade su ogni individuo al fine di tutelare la società, specie i soggetti più deboli che in essa confidano. C’è veramente tanto in gioco come vite umane, funzionamento del sistema sanitario, tenuta del tessuto economico e tutela delle attività produttive