Red 18:21 Bonus 800: Sassari pubblica i non ammessi Il Comune ha pubblicato sul proprio sito internet istituzionale l’elenco delle istanze per il Bonus 800 non ammesse per mancanza del requisito della residenza. Eventuali controdeduzioni possono essere trasmesse inviando una e-mail entro le 9 di lunedì 12 ottobre







Eventuali controdeduzioni possono essere trasmesse inviando una e-mail all'indirizzo web bonus800@comune.sassari.it, entro le 9 di lunedì 12 ottobre. In mancanza di controdeduzioni o se a seguito dell'integrazione documentale presentata fosse confermata la mancanza del requisito richiesto, l'istanza sarà respinta. Commenti SASSARI – Il Comune di Sassari ha pubblicato sul proprio sito internet istituzionale l'elenco delle istanze per il Bonus 800 non ammesse per mancanza del requisito della residenza. La residenza del nucleo familiare nel Comune di Sassari, al 23 febbraio, è un requisito di ammissione per il riconoscimento dell'indennità di cui alla legge regionale 12/2020 (noto come Bonus 800).