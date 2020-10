Red 11:08 A Porto Torres, un tuffo negli Anni Ottanta Sabato sera, in Corso Vittorio Emanuele 40, Koinè libreria internazionale presenterà il libro “Vintage. Rock e dintorni nella Sassari degli anni ‘80”, di Riccardo Frau. Nell´occasione, l´autore dialogherà con Giorgio Perantoni







Il rock vive a Sassari, negli Anni Ottanta, una delle sue stagioni più intense: sulla spinta di nuovi gruppi emergenti e su iniziativa dei primi manager, il fenomeno esce dalla dimensione underground e si accredita nelle strutture cittadine più prestigiose, come il Teatro Verdi e il Civico, attirando l’attenzione dei media e di un pubblico sempre più vasto. Partendo da questo primo nucleo, il movimento rock cittadino raggiunge, dalla metà del decennio fino alla sua conclusione, una dimensione regionale, con le rassegne di “Rokkarea” e “Rockhaus” e crea i presupposti per esportare alcuni progetti anche sulla Penisola. Per la prima volta, questo tema viene condensato in un’unica opera, avvalendosi di materiali di archivio e di oltre cento illustrazioni vintage, con articoli di stampa dei quotidiani locali, foto d’epoca, locandine, biglietti di concerti e con il corredo di una vasta bibliografia. Il racconto, in parte autobiografico, unito alle testimonianze di alcuni dei protagonisti musicali di quegli anni, offre una vista dettagliata non solo sul movimento musicale locale degli “eighties” e sui suoi attori principali (musicisti, organizzatori, tecnici e case discografiche), ma anche sugli scorci di vita cittadina e giovanile di quel periodo, quando Sassari registrava il più alto reddito medio procapite dell’Isola, assistendo ad una fioritura di concerti ed eventi culturali mai vista in precedenza. Vicende e personaggi di allora riprendono in queste pagine forma e nitidezza e restituiscono un quadro vitale e variopinto di una golden age forse irripetibile.



Frau, avvocato e dirigente bancario, è autore di decine di saggi giuridici nell’ambito del diritto civile, bancario e assicurativo. Già borsista del Cnr e docente a contratto di Diritto privato all’Università degli studi di Sassari, ha collaborato, con gruppi di ricerca, pubblicazioni e conferenze con le Università di Barcellona e di Bilbao. In ambito musicale, durante gli studi universitari ha fatto parte di una delle formazioni rock più attive in città negli Anni Ottanta, incidendo il primo disco nel 1983 e partecipando a tutti i principali eventi rock in Sardegna di quel periodo, come “Musica musica”, Rokkarea e Rockhaus. Nel 1984, è stato conduttore di una rubrica rock per una delle radio libere locali ed è stato ospite per un’intervista ad una puntata radiofonica di Rai RadioUno. Fondatore, nel 1988, del primo gruppo blues di Sassari, con le sue formazioni più recenti ha suonato sia a “Ichnos”, per il rientro della Brigata Sassari da Nassirya, sia alla 24esima edizione del “Festival Narcao blues”, oltre che a eventi a Milano, Bari e Lucca. Con i suoi gruppi, ha suonato in alcuni dei principali teatri dell’Isola (Verdi, Civico e Ferroviario a Sassari, Le Grazie a Nuoro, Olimpia a Porto Torres, Tonio Dei a Lanusei). Nel 2014, ha prodotto il disco “MIlestones”, esposto al Rolling Stones Museum in Slovenia. Nel 2016 e nel 2019, ha organizzato e partecipato a due concerti nel carcere di massima sicurezza di Bancali. Questo libro è la sua opera prima in ambito non giuridico. Commenti PORTO TORRES - Sabato 10 ottobre, alle 18, in Corso Vittorio Emanuele 40, a Porto Torres, Koinè libreria internazionale presenterà il libro “Vintage. Rock e dintorni nella Sassari degli anni ‘80”, di Riccardo Frau. Nell'occasione, l'autore dialogherà con Giorgio Perantoni. 