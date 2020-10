Red 15:06 Ad Alghero, il matrimonio diventa libro Domani sera, l´architetto e designer di eventi Angelo Garini presenterà il suo libro “Il matrimonio. Scenografie e decori per effetti straordinari” negli spazi della libreria Cyrano libri vino svago, in Via Vittorio Emanuele 11







Garini, eclettico architetto e creativo designer di eventi, svolge un percorso professionale che lo porta, negli anni, a essere riconosciuto come “l’architetto dei sogni”. Partendo dal suo interesse per lo spazio dell’abitare, che affronta con la missione di creare luoghi emozionali, arriva in breve, allo studio dello spazio dell’accoglienza e della convivialità dove apporta il suo indiscusso contributo d’impatto scenografico. «Il mio lavoro non è altro che la manifestazione concreta di ciò che ho respirato da sempre. Le passioni per il design, l’arte, il collezionismo e l’antiquariato, da una parte, la creatività, l’amore per i fiori, il gusto per la tavola raffinata, dall’altra, sono frutto di un percorso di vita e della storia di famiglia, che hanno fatto si che io ne facessi, non solo una ragione di personale interesse, ma anche l’espressione di me stesso, attraverso il mio personale concetto di “arte di vivere”. Ed è per questo che curo ogni progetto, che sia di decorazione o per la messa in scena di un evento con lo spirito attento del padrone di casa, che vuole stupire, divertire e affascinare i suoi ospiti».



Oggi, Angelo Garini è titolare e fondatore di "Garini immagina", lo studio professionale con sedi a Milano, Londra, Barcellona e Parigi, che si occupa di "matrimoni ed eventi", di "architettura e design" e di "Immagina, la casa, la festa, la vita", una rivista nuova nel panorama italiano che vuole proporre suggestioni e ambientazioni legate al mondo dell'abitare, del ricevere e della conviviali. I posti alla presentazione sono limitati ed è necessaria la prenotazione, telefonando al numero 07979738303 o inviando una e-mail all'indirizzo web cyrano.libri@gmail.com.