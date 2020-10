Antonio Burruni 18:07 Ris 2020: duello Tanak-Evans Inizia nel segno dell´equilibrio il Rally Italia Sardegna. Lo Shakedown di Olmedo, unico appuntamento nella giornata di oggi, ha visto l´estone della Hyundai e il gallese della Toyota chiudere con lo stesso tempo: 2´13”6







E l'equilibrio resta anche nelle posizioni di immediato inseguimento, con il francese Sebastien Ogier (Toyota) a 8decimi dalla coppia di testa e lo spagnolo Dani Sordo (Hyundai) a 1”1. Altre due Hyundai al quinto e sesto posto, con il francese Pierre-Louis Loubet a 1”3 e il belga Thierry Neuville a 1”6. A seguire, le Ford del finlandese Esapekka Lappi e del britannico Gus Greensmith, entrambe a 1”8 dalla vetta. Chiudono la top ten il giapponese Takamoto Katsuta (Toyota) a 2”5 e il finlandese Teemu Suninen (Ford) a 2”6.



Il primo degli italiani è Umberto Scandola, 13esimo a 8”4 al volante della Hyundai. 29esimo posto per Mauro Trentin (Volkswagen) a 18”3, e 31esima piazza per Gianmarco Donetto, a 19”1 su Skoda. 60esimo assoluto e primo dei sardi Omar Lambroni, a 1'25”2 al volante della Renault Clio.



