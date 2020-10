Red 21:29 Spaccio a Cagliari: doppio arresto I Baschi Verdi e le unità cinofile della Seconda Compagnia di Cagliari hanno arrestato due spacciatori, rispettivamente di 34 e 47anni. Inoltre, hanno sequestrato 2,6chilogrammi di marijuana, 3,1grammi di cocaina e 35.550euro in contanti



CAGLIARI - Prosegue l’attività del Comando provinciale di Cagliari della Guardia di finanza finalizzata al contrasto dello spaccio e della diffusione di sostanze stupefacenti nel territorio del capoluogo regionale. I Baschi verdi e le unità cinofile della Seconda Compagnia Cagliari hanno tratto in arresto due cagliaritani, rispettivamente di 34 e 47 anni, per spaccio di sostanze stupefacenti. Nella notte tra mercoledì e giovedì, i finanzieri erano impegnati nel controllo del quartiere Sant’Elia, quando un continuo via vai sospetto di persone vicino a un edificio di Via Magellano ha richiamato la loro attenzione. Dopo un'attenta osservazione, hanno deciso di intervenire, sottoponendo a controllo il pusher intento nello spaccio di sostanze stupefacenti.



Il controllo eseguito sulla persona nei confronti del 47enne, già noto alle Forze dell'ordine, ha permesso di rinvenire 3,1grammi di cocaina, suddivisa in sedici dosi, mentre le perquisizioni eseguite in casa sua e nella cantina hanno portato al sequestro di 35.550euro suddivisi in banconote di piccolo e medio taglio. Durante le operazioni, le unità cinofile hanno segnalato una seconda cantita, vicino alla prima, riconducibile a un 34enne residente nello stesso stabile, contenente 2,628chilogrammi di marijuana e un vero e proprio sistema portatile di filtraggio e ventilazione per la coltivazione della canapa. Le sostanze stupefacenti, il materiale utile alla coltivazione domestica e l’intera somma di denaro sono stati sottoposti a sequestro. I due sono stati arrestati per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e accompagnati nel carcere di Uta.



Questa operazione è stata l’ultima, in ordine di tempo, eseguita dalle Fiamme gialle cagliaritane sul territorio della provincia: negli ultimi giorni, dopo diversi interventi effettuati in alcuni paesi, sono stati segnalati alla locale Prefettura nove assuntori di sostanze stupefacenti e sequestrati 26,6grammi di marijuana e 17,7 di hashish. Il consuntivo annuale dell’attività della Guardia di finanza di Cagliari vede 173 persone segnalate alla Prefettura (di cui otto minori), ventisette denunciate alla Autorità giudiziaria, arrestati ventiquattro spacciatori (di cui un minorenne) e sequestrati 6,3chilogrammi di cocaina, 4,2chili di marijuana, 10,58chilogrammi di hashish, 41,9grammi di eroina, 153grammi di sostanze psicotrope e quattordici spinelli.