Red 23:14 Macomer: condotta ripristinata Riparata dalle squadre del pronto intervento di Abbanoa la condotta precedentemente danneggiata da un´impresa che stava eseguendo scavi in un terreno. Ripristinata l´erogazione idrica nel centro abitato







Il sistema di telecontrollo ha immediatamente segnalato il drastico abbassamento dei livelli nel serbatoio e ha consentito ai tecnici del gestore idrico di allertarsi immediatamente nella ricerca del guasto. Una volta individuato nel cantiere in corso nel terreno, sono iniziati i lavori di riparazione che sono stati conclusi a fine mattinata.



Attivate le manovre di riempimento del serbatoio cittadino e della rete idrica urbana. Operazioni che sono procedute con gradualità e che hanno visto rialimentate all’inizio le utenze a quote più basse per poi gradualmente essere servite le zone a quote superiori o servite da tratti terminali di rete. Sono stati intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa telefonando al numero verde 800/022040 attivo ventiquattro ore su ventiquattro. Commenti MACOMER - Le squadre del pronto intervento di Abbanoa hanno completato la riparazione della condotta che alimenta il serbatoio cittadino di Macomer. A danneggiarla è stato un’escavatrice di un’impresa che stava effettuando dei lavori in un terreno dove passa l’acquedotto.Il sistema di telecontrollo ha immediatamente segnalato il drastico abbassamento dei livelli nel serbatoio e ha consentito ai tecnici del gestore idrico di allertarsi immediatamente nella ricerca del guasto. Una volta individuato nel cantiere in corso nel terreno, sono iniziati i lavori di riparazione che sono stati conclusi a fine mattinata.Attivate le manovre di riempimento del serbatoio cittadino e della rete idrica urbana. Operazioni che sono procedute con gradualità e che hanno visto rialimentate all’inizio le utenze a quote più basse per poi gradualmente essere servite le zone a quote superiori o servite da tratti terminali di rete. Sono stati intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa telefonando al numero verde 800/022040 attivo ventiquattro ore su ventiquattro.