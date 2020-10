Red 21:11 Brace e vento: Davide Casu ad Alghero Domani sera, l´autore sarà ospite dello spazio all´aperto della Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, per presentare, accompagnato da Raffaele Sari, la sua raccolta di poesie pubblicata dalle edizioni Bertoni nella collana “Sardegna Poesia”







Nella foto: Davide Casu Commenti ALGHERO – Domani, sabato 10 ottobre, alle 19, Davide Casu sarà ospite dello spazio all'aperto della Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero, per presentare, accompagnato da Raffaele Sari, “Brace e Vento”, la sua raccolta di poesie pubblicata dalle edizioni Bertoni nella collana “Sardegna Poesia”, diretta dallo stesso Sari. I posti sono limitati e la prenotazione è necessaria, indinando una e-mail all'indirizzo web cyrano.libri@gmail.com, o telefonando al numero 079/9738303.Cantautore, poeta, scrittore, pittore, Casu è nato ad Alghero il 16 gennaio 1983, e si forma negli ambienti artistici e culturali tra Alghero, Torino e Madrid. Si iscrive alla Facoltà di Lettere e Filosofia del capoluogo piemontese, dove fonderà gli Ésthesis, con una felice esperienza compositiva e concertistica che si concluderà nel 2006. Nello stesso anno, pubblica “Viale Pensiero 2005”, racconti e poesie, per “Edizioni del sole”. Trasferitosi in terra iberica, predomina l’attività pittorica e numerose sono le sue esposizioni tra Alicante, Madrid, Illescas e Ciudad Real, con buoni apprezzamenti da parte della critica. Nel mentre, prosegue anche la sua attività concertistica e cantautorale per i locali madrileni. Tornato in Sardegna, continua a esporre e scrivere; nel 2011, pubblica “C’eran los Suelgius” (Edizioni del sole), un'opera letteraria in tre lingue (catalano di Alghero, sardo e italiano) e, nel settembre seguente, vince il Premio Pino Piras per la nuova canzone algherese. Nel 2013, pubblica “Cabudianas” con la casa editrice “Nemapress” e, nel 2014, vince il Premio Rafael Sari con la poesia “Torí”, e il Premio Italia mia, sezione narrativa, con il racconto “Il Ritorno”. Nello stesso anno, esce nelle librerie con il romanzo “Baddes”.Nel 2015, segue una raccolta di poesie dal titolo “Hablando con Castilla”. Nell'ottobre dello stesso anno, è finalista al Premio Andrea Parodi, dove vince i premi per il miglior testo e per la miglior musica, con la canzone “Santa Eulàlia”. Nel 2017, pubblica il cofanetto “Poetica” per edizioni “Abba” e “S'ard music” e l'album “Il poeta” per S'ard music ed “Egea”. Nel 2018, è finalista a Sanremo rock e poi vince il premio discografico Mario Cervo, come miglior disco sardo del 2017. Nel novembre 2018, è la volta del singolo “Il pittore”. Nel 2019, esce con il singolo “Foglie di mare”, vince Voci di Maggio Giovani, dopo i concerti d'apertura a Daniele Silvestri, Bandabardò e Modena City Ramblers. Nel gennaio dello stesso anno, presenta in anteprima alcuni brani scritti nella varietà algherese del catalano al Festival BarnaSants di Barcellona. Saranno raccolti nel disco in algherese “Costa Oest a Llevant”, destinato principalmente ai Països Catalans. Nel maggio di quest'anno, pubblica “Vecchi cassetti”, un disco che recupera vecchie registrazioni di alcuni brani finora inediti, ripercorrendo gli ultimi quindici anni di attività.Nella foto: Davide Casu