A.B. 15:21 Calcio femminile: Torres, ora si fa sul serio Le rossoblu di mister Salvatore Arca si preparano al debutto nel girone C del campionato nazionale di serie C sul campo del Bologna. Quindici le giocatrici convocate per la prima trasferta in Penisola







Le ragazze di mister Salvatore Arca, superato l’ostacolo tutto sardo che ha portato la qualificazione agli ottavi della Coppa Italia di categoria, si tuffano in quello che, a tutti gli effetti, è l’obiettivo principale della stagione di Congia e compagne. Il primo avversario del campionato sarà la formazione emiliana, fresca di accorpamento alla squadra maschile presieduta da Joey Saputo, e si prepara a una stagione in cui si attende che il giovane gruppo capitanato dall’estremo difensore Bassi continui a crescere, così come dimostrato nella seconda parte del torneo interrotto causa Covid-19. Nell’ultimo confronto diretto tra le squadre, le rossoblu sarde furono bloccate sul pari.



Mister Arca ha convocato quindici giocatrici: Boralda Aliaj, Giusy Bassano, Martina Borg, Valentina Congia, Benedetta De Biase, Valeria Gardel, Eva Kapareli, Maria Grazia Ladu, Flavia Lombardo, Jelena Marenic, Valeria Newcomb, Antonia Peddio, Bianca Mihaela Raicu, Chiara Russu e Ligita Tumane. «Non vediamo l’ora di debuttare in campionato, sono certa che il lavoro fatto in preparazione darà i suoi frutti sul campo – dichiara Bassano - Siamo un gruppo nuovo, ma stiamo crescendo di giorno in giorno. Sono arrivate giocatrici di esperienza che, sicuramente, ci potranno aiutare a disputare un campionato di vertice. La mia posizione in campo? Posso fare tanto il centravanti, come fatto in Coppa Italia, quanto l’esterno alto, mi sento a mio agio in entrambi i ruoli».



Nella foto (di Elisa Boe): Giusy Bassano Commenti SASSARI - Dopo l’antipasto rappresentato dalla doppia sfida contro Caprera e Oristano, la Sassari Torres femminile è pronta al debutto nel campionato nazionale di serie C di calcio. Le rossoblu, inserite nel girone C, esordiranno domani, domenica 11 ottobre, alle 15.30, al Comunale “Granarolo dell'Emilia”, contro il Bologna. Il match sarà diretto dal signor Omar Abou El Ella di Milano, coadiuvato dagli assistenti bolognesi Jacopo Fontana e Francesco Moschella.Le ragazze di mister Salvatore Arca, superato l’ostacolo tutto sardo che ha portato la qualificazione agli ottavi della Coppa Italia di categoria, si tuffano in quello che, a tutti gli effetti, è l’obiettivo principale della stagione di Congia e compagne. Il primo avversario del campionato sarà la formazione emiliana, fresca di accorpamento alla squadra maschile presieduta da Joey Saputo, e si prepara a una stagione in cui si attende che il giovane gruppo capitanato dall’estremo difensore Bassi continui a crescere, così come dimostrato nella seconda parte del torneo interrotto causa Covid-19. Nell’ultimo confronto diretto tra le squadre, le rossoblu sarde furono bloccate sul pari.Mister Arca ha convocato quindici giocatrici: Boralda Aliaj, Giusy Bassano, Martina Borg, Valentina Congia, Benedetta De Biase, Valeria Gardel, Eva Kapareli, Maria Grazia Ladu, Flavia Lombardo, Jelena Marenic, Valeria Newcomb, Antonia Peddio, Bianca Mihaela Raicu, Chiara Russu e Ligita Tumane. «Non vediamo l’ora di debuttare in campionato, sono certa che il lavoro fatto in preparazione darà i suoi frutti sul campo – dichiara Bassano - Siamo un gruppo nuovo, ma stiamo crescendo di giorno in giorno. Sono arrivate giocatrici di esperienza che, sicuramente, ci potranno aiutare a disputare un campionato di vertice. La mia posizione in campo? Posso fare tanto il centravanti, come fatto in Coppa Italia, quanto l’esterno alto, mi sento a mio agio in entrambi i ruoli».Nella foto (di Elisa Boe): Giusy Bassano