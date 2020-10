Cor 8:00 Stretta Covid, vietate feste, gite e sport amatoriali Bar chiusi alle 24 ma dopo le ore 21 tutti seduti Stretta del Governo per contenere l'escalation di contagi da Coronavirus. Il nuovo provvedimento firmato nella notte dal presidente del Consiglio prevede nuovi divieti e alcune «forti raccomandazioni», soprattutto sulla vita privata in casa, considerato un fronte caldo nel contenimento dei contagi







Discoteche chiuse. Prorogato il divieto di feste da ballo, quindi restano chiuse discoteche e sale da ballo, con la novità del divieto di ogni tipo di festa privata sia al chiuso che all’aperto. Sono permesse fiere e congressi, fatte salve le regole già in vigore su distanziamento sociale, protezioni e igiene. Per le cerimonie civili e religiose, dai matrimoni ai funerali per esempio, è permessa la partecipazione di massimo 30 persone.



Freno alla movida. Bar e ristoranti, e tutte le attività di ristorazione, possono restare aperti fino a mezzanotte. Ma dalle 21 non potranno far sostare i clienti fuori dal locale, a meno che non ci sia servizio al tavolo. Permesso come in passato ogni servizio di asporto, purché la consumazione non si svolga davanti al locale dopo le 21.



