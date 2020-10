Cor 9:50 Pesca a strascico nel Porto Canale Sono stati intercettati grazie alla segnalazione di un privato cittadino. I finanzieri della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Cagliari hanno "pizzicato" in tarda serata un´imbarcazione a motore che esercitava la pesca a strascico nel canale di Santa Gilla, al porto di Cagliari







«Questi interventi - sottolinea il Colonnello Bucci, Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Cagliari – molto spesso sono originati dalle segnalazioni di onesti cittadini, stanchi di subire comportamenti irresponsabili e arroganti da parte di persone senza scrupoli e senza regole, a danno dell’ecosistema marino». Commenti CAGLIARI - Una vedetta del Corpo è partita subito dopo la segnalazione, con il supporto di una pattuglia via terra. Individuata la barca, non potendo intervenire a causa del fondale molto basso, i militari hanno seguito i movimenti del pescatore fino al termine della sua attività, che si è conclusa all'alba. Il pescatore abusivo, prima di rientrare nella sua sede di ormeggio, per sfuggire ai controlli ha sbarcato il pescato e la rete a strascico in un approdo presente all'interno del canale, dove un complice con un furgone caricava a bordo tutta l'attrezzatura per poi allontanarsi.I finanzieri hanno fermato il furgone a terra e la barca in mare. I due sono stati multati per 7mila euro. Il pescato, circa 50 chili, è stato sequestrato assieme all'attrezzatura, una rete a strascico di dimensioni ridotte adatta per i bassi fondali. I prodotti sequestrati, una volta certificata la loro commestibilità, sono stati donati alla Caritas di Elmas.«Questi interventi - sottolinea il Colonnello Bucci, Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Cagliari – molto spesso sono originati dalle segnalazioni di onesti cittadini, stanchi di subire comportamenti irresponsabili e arroganti da parte di persone senza scrupoli e senza regole, a danno dell’ecosistema marino».