«Carcere Alghero, situazione allarmante»

Cor 16:54



Commenti ALGHERO - «Il governo ignora la situazione allarmante della Casa di reclusione di Alghero, dove un ispettore di polizia penitenziaria è stato brutalmente aggredito da un detenuto che lo ha mandato in ospedale con sette giorni di prognosi. I sindacati denunciano un grave problema di sicurezza, nel penitenziario si lavora con una grave carenza di organico e questa vicenda ci ricorda drammaticamente che gli agenti sono esposti ogni giorno ad episodi di violenza senza che nessuno intervenga. Questa maggioranza resta sorda di fronte a un problema che ha sotto gli occhi in ogni parte d’Italia, Bonafede intervenga a tutela di questi lavoratori che chiedono soltanto di lavorare in condizioni dignitose». Lo affermano in una nota il deputato della Lega Jacopo Morrone, già sottosegretario alla Giustizia ed Eugenio Zoffili, deputato e commissario della Lega in Sardegna, annunciando un’interrogazione sul tema al ministro della Giustizia.