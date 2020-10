Cor 19:35 Cda, Sara Govoni in Fondazione Si ricompone il Consiglio d´amministrazione della Fondazione Alghero con i tre membri effettivi. Nominata nel pomeriggio Sara Govoni, agente immobiliare con esperienza nel mercato hospitality







E' la 47enne Sara Govoni da Bonorva, agente immobiliare ad Alghero con una lunga esperienza nel mercato hospitality, già dipendente dell'allora Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, il nuovo componente del Consiglio d'amministrazione della Fondazione Alghero. Il suo nome è stato indicato al sindaco Mario Conoci dal gruppo Misto (Monica Pulina e Giovanni Monti) e circolava da qualche giorno nei piani alti di Porta Terra. Nel pomeriggio odierno, in occasione della riunione di Cda già fissata da tempo al Quarter con all'ordine del giorno, tra le altre cose, il bilancio della partecipata comunale, è stato proprio il Primo cittadino a formalizzare la nomina. Dopo le dimissioni di Stefania Salvatore e le polemiche che ne susseguirono, si ricompone così il Consiglio d'amministrazione presieduto da Andrea Delogu e dal suo vice Pierpaolo Carta.