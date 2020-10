Cor 13:38 «Bando turismo, bloccate il click day» Lo ha dichiarato il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus, spiegando le forti critiche della minoranza sul bando “a sportello” che, con un click day da giovedì a domenica prossimi, assegnerà risorse per 7.9 milioni di euro a progetti su eventi turistici e sportivi







Credo che nel periodo molto particolare che attraversa la Sardegna ma non solo, ha osservato il capogruppo del M5S Michele Ciusa, la Regione non possa assegnare risorse “sulla fiducia” prendendo per buona ogni proposta, a parte il fatto che la situazione della pandemia solleva forti dubbi sul fatto che gli eventi programmati possano svolgersi regolarmente. Secondo il consigliere del Pd Piero Comandini il bando rappresenta un pericoloso ritorno al passato rispetto alla scelta consolidata delle Regione e prevista dalla legge, di privilegiare sia la qualità dei progetti nel settore della storia e dell’identità della Sardegna, che l’affidabilità delle associazioni che operano nel settore. Non vogliamo alimentare sospetti, ha detto infine, ma chiediamo di eliminare confusione ed incertezza perché la situazione è già molto difficile.



La vicenda di questo bando, ha commentato la consigliera dei Progressisti Laura Caddeo, conferma purtroppo la scarsa attenzione della Giunta e della maggioranza nei confronti del mondo della cultura e dello spettacolo, e si aggiunge al taglio che la finanziaria 2020 ha operato sui contributi per le associazioni del settore (da 8 a 7 milioni) già alla prese con una crisi durissima, ed alla “storica” difficoltà di doversi districare in una burocrazia spesso opaca e contraddittoria. Dall’iter amministrativo piuttosto tortuoso che ha portato al bando a sportello, ha affermato sempre per i Progressisti il consigliere Massimo Zedda, si capiscono cose molto interessanti che fanno nascere domande significative, a cominciare da quella sul come potranno tenersi eventi sportivi di grande richiamo (di qui al 31 dicembre) nella fase più acuta della pandemia che costringe mezza Europa a “chiusure” sempre più estese. Anche nel nostro Paese e nella nostra Regione, ha proseguito, le città si svuotano e la paura cresce.



