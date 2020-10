Cor 17:36 Poetry slam, Joan Oliva in finale Si terrà dunque sabato 17 ottobre, alle ore 19, negli spazi del Fico d’india (Lungo mare Poetto 324), a Cagliari, la settima edizione della Finale regionale del Poetry Slam, organizzata dalla sezione sarda della L.I.P.S.







In gara ci saranno riconosciuti artisti della parola, del palco e della voce, quali: Francesca Falchi, Luigi Usai, Marco Vargiu e Valerio Janus Camera da Cagliari, Giovanni Joan Oliva da Alghero, Paolo Sedda da Gavoi, Roberto Nieddu da Burgos, Sergio Garau da Sassari e la finalista del campionato studentesco under20 Maria Feti da Nuoro. Tutti forti di consolidate esperienze sul campo, proveranno a conquistare il Bronzetto d'Oro, il titolo di campione regionale sardo (comquistato nelle prime due edizioni dalle campionesse Lalla Careddu e Luana Farina, mentre le ultime quattro hanno visto affermarsi i campioni Ignazio Chessa, Alessandro Doro, Mauro Piredda e Sandro Mattei), che avrà l'onore di rappresentare l'isola alle Finali Italiane che si svolgeranno a Torino dal 21 al 23 maggio 2021, e per le successive Finali europee e mondiali.



