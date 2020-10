Cor 13:00 A Nuoro, in salotto con Beethoven Concerto dei Cameristi di Nuoro il 21 ottobre a Nuoro (ore 20.30) nell’ambito della XXXIV stagione dell’Ente Musicale di Nuoro. In salotto con Beethoven: Omaggio a L. van Beethoven nel 250° anniversario dalla nascita



Commenti NUORO - Quattro grandi musicisti sardi, protagonisti nei teatri di tutto il mondo da solisti e con grandi orchestre, si esibiscono a Nuoro come “I Cameristi di Nuoro” con un programma dedicato a Beethoven nel 250° anniversario della nascita, per la XXXIV stagione concertistica dell’Ente Musicale di Nuoro, che prosegue, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza per la prevenzione dell’infezione Covid, con la direzione artistica di Sara Meloni.