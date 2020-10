Red 16:21 Cadoni riparte dai giovani di Villanova Undici candidati e tanta voglia di rinnovamento. Sono questi i punti cardine della candidata sindaco per Villanova Monteleone Angela Cadoni: «Ripartiamo dai giovani per guardare il futuro con fiducia»







Inoltre, non mancheranno «i servizi a sostegno del cittadino, le politiche di conciliazione dei tempi tra lavoro e famiglia, la cura dei soggetti più vulnerabili e le attività di sensibilizzazione e promozione del benessere psico-sociale, con un occhio di riguardo ai giovani e alle nuove tecnologie L’obiettivo è quello di lavorare a stretto contatto con le Istituzioni territoriali, il Terzo settore e il no profit, anche per fornire servizi maggiormente rispondenti ai bisogni dei cittadini».



L’intenzione è quindi quella di voltare pagina: «abbiamo creato un gruppo di candidati completamente nuovo, ognuno con competenza in un settore specifico - dichiara Cadoni - Con questa base, Villanova Monteleone potrà affrontare al meglio il futuro che ci aspetta. Viviamo un periodo storico che ci mette davanti una serie di problematiche socioeconomiche aggravate dalla recente pandemia, e la lista CiVicaMente è determinata nell’offrire la propria serietà al servizio di tutti i cittadini».



