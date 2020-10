Red 22:27 Poetry slam: Roberto Nieddu campione sardo Si è conclusa sabato, negli spazi del chiosco arcobaleno “Fico d’India” di Cagliari, la settima edizione della Finale Poetry Slam Sardegna, organizzata dalla sezione sarda della Lega italiana poetry slam. La vittoria e il pass per le finali nazionali sono andati a Burgos







Il nuovo Bronzetto d’oro della poesia performativa sarda avrà l’onore di rappresentare l’Isola alle Finali italiane organizzate dalla Lips, che si terranno a Torino nel maggio 2021 e, eventualmente, alle successive Finali europee e mondiali. Il terzo posto va a Paolo Sedda di Gavoi, con le poesie in limba “Su contu de su disterru de Marrangoi” e “Babu a fatu su pastore, chi non conosce non capisce”. Gli altri finalisti in gara erano Luigi Usai, Marco Vargiu e Valerio Janus Camera da Cagliari, Giovanni Giuàn Oliva da Alghero e Simone Monni da Burcei. Il Premio della critica è stato assegnato al sassarese Sergio Garau, protagonista di un’intensa performance in sardo con la poesia “Quirra”, contro le servitù militari e il contestato poligono, e “La zona rossa”, sulla lotta per i diritti civili e la loro repressione.



A condurre e animare la serata nelle vesti di “Master of ceremony” il neocoordinatore del Poetry slam Sardegna e già campione sardo nel 2017 Alessandro Doro, con l'apporto del vicecoordinatore Giovanni Salis come notaio multipiattaforma di gara. A impreziosire la finalissima ha contribuito anche la presenza come ospite speciale fuorigara del poeta, attore e giornalista Boucar Wade, che ha recitato una parte del suo spettacolo poetico “Arc en ciel” (arcobaleno), dedicato al tema delle migrazioni e dell’accoglienza.



