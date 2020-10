Red 7:07 «Solinas nasconde il poltronifico» Il deputato del Movimento 5 stelle Mario Perantoni si chiede cosa ci potrebbe essere dietro l’idea del presidente della Regione autonoma della Sardegna di blindare l’Isola per quindici giorni







Il deputato del Movimento 5 stelle Mario Perantoni esprime dubbi e preoccupazioni sull’idea del presidente della Regione autonoma della Sardegna di blindare l’Isola per quindici giorni. «Ricordo le numerose bocciature collezionate sinora – ricorda l’esponente pentastellato – a partire dal Consiglio dei ministri, passando per il Tar, sino alla Corte costituzionale».



«Peraltro, viene da chiedersi se la chiusura dell’Isola non sia una scelta per nascondere le scellerate decisioni della Giunta sardo-leghista in merito alla moltiplicazione delle poltrone in Regione e allo stanziamento di ingenti risorse pubbliche, non per il bene dei sardi ma nell’interesse dei più o meno soliti “amici”», conclude il presidente della commissione Giustizia della Camera.



Nella foto: il deputato Mario Perantoni Commenti SASSARI - «Attendiamo con preoccupazione la conferma da parte del presidente Solinas della sua intenzione di chiudere l’Isola per quindici giorni, decisione presa (a quanto pare) senza alcun coordinamento con il Governo nazionale. Non possiamo che guardare con fortissima preoccupazione al momento delicato che stiamo vivendo, soprattutto in considerazione della disastrosa gestione dell’emergenza da parte dell’Amministrazione regionale».Il deputato del Movimento 5 stelle Mario Perantoni esprime dubbi e preoccupazioni sull’idea del presidente della Regione autonoma della Sardegna di blindare l’Isola per quindici giorni. «Ricordo le numerose bocciature collezionate sinora – ricorda l’esponente pentastellato – a partire dal Consiglio dei ministri, passando per il Tar, sino alla Corte costituzionale».«Peraltro, viene da chiedersi se la chiusura dell’Isola non sia una scelta per nascondere le scellerate decisioni della Giunta sardo-leghista in merito alla moltiplicazione delle poltrone in Regione e allo stanziamento di ingenti risorse pubbliche, non per il bene dei sardi ma nell’interesse dei più o meno soliti “amici”», conclude il presidente della commissione Giustizia della Camera.Nella foto: il deputato Mario Perantoni