Mercede: arriva Tiburcio Martinez

Nella foto: Carla Tiburcio Martinez Commenti ALGHERO – La Mercede Alghero, in vista dell’imminente avvio di una stagione mai incerta come questa per l’emergenza sanitaria, non sta comunque a guardare e cerca di rafforzare il roster in vista del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile. Arriva alla corte di coach Manuela Monticelli Carla Tiburcio Martinez.La play-guardia classe 2003, cresciuta nel Settore giovanile della Dinamo 2000 Sassari, arriva ad Alghero a titolo definitivo. Tra le sue esperienze nella giovane carriera, la convocazione nella Rappresentativa sarda che partecipò al Trofeo delle regioni 2018.La giovane sassarese potrà disputare in maglia biancoblu anche i campionati Under 20 e Under 18.Nella foto: Carla Tiburcio Martinez