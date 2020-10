Red 19:07 Abbanoa: una perdita di 10milioni di euro Il nuovo Consiglio d´amministrazione, nominato a giugno, ha dato il via libera al bilancio 2019, «ereditato dalla passata gestione». L´anno era stato contraddistinto dalla sanzione da 4milioni di euro comminata dall’Antitrust per pratiche commerciali non corrette. Inoltre, è emersa un’altra criticità legata ai contenziosi: la reale esigibilità dei crediti







Per effetto dell’apprezzamento del contenzioso relativo ai conguagli regolatori, si è resa necessaria una valutazione secondo prudenza dei parametri economico-finanziari nella prospettiva della continuità aziendale. La perdita di esercizio (pari a meno del 3percento del fatturato, che è di circa 350milioni di euro) «sarà appianata nel bilancio 2020 senza alcuna incidenza sull’operatività aziendale», dichiarano i rappresentanti dell'azienda. Commenti CAGLIARI - Il nuovo Consiglio d’amministrazione di Abbanoa, nominato a giugno, ha dato il via libera al documento economico relativo all’esercizio finanziario del 2019 «ereditato dalla passata gestione»: il risultato è in negativo per circa 10milioni di euro. «Per il gestore unico del Servizio idrico integrato della Sardegna si tratta di un passaggio fondamentale, perché segna il punto di partenza del nuovo management: per il 2019, c’era un progetto di bilancio, ma non era stato a suo tempo presentato all’Assemblea degli azionisti (Regione e Comuni soci) dal precedente organo amministrativo», dichiarano dalla sede di Abbanoa.L’attuale Cda, incaricato dagli azionisti di procedere a una profonda verifica e riorganizzazione della società, ha voluto approfondire i conti ereditati del 2019: anno che tra l’altro era stato contraddistinto dalla sanzione da 4milioni di euro comminata dall’Antitrust per pratiche commerciali non corrette. Inoltre, è emersa un’altra criticità legata ai contenziosi: la reale esigibilità dei crediti.Per effetto dell’apprezzamento del contenzioso relativo ai conguagli regolatori, si è resa necessaria una valutazione secondo prudenza dei parametri economico-finanziari nella prospettiva della continuità aziendale. La perdita di esercizio (pari a meno del 3percento del fatturato, che è di circa 350milioni di euro) «sarà appianata nel bilancio 2020 senza alcuna incidenza sull’operatività aziendale», dichiarano i rappresentanti dell'azienda.