A.B. 8:43 Calcio a 5: pareggio casalingo per la Futsal Finisce 6-6 il match tra la compagine algherese e la Domus Chia, nel match valido per la quarta giornata del campionato regionale di serie C1. Per i giallorossi, al terzo pareggio stagionale, sono arrivati i tre gol di Trevisan e le reti di Fozzi, Idili e Maza







Passano pochi secondi dal raddoppio e Fozzi rimette in carreggiata la squadra. Idili firma il 2-2, ma Leclercq riporta avanti i suoi. Sembra finire così il primo tempo, ma Maza, con un gran sinistro all’incrocio, manda le due squadre al riposo in parità.



La Futsal Alghero inizia con un buon piglio la ripresa, ma il gol del vantaggio arriva soltanto al 12’ con Trevisan. Maza va vicinissimo al 5-3, ma sono gli ospiti ad andare in rete con Leclercq dopo un batti e ribatti (4-4). A 3' dalla fine, Trevisan sigla il nuovo vantaggio, ma la formazione giallorossa non gestisce e il Domus pareggio subito dopo. Ospiti che trovano anche il 5-6, con mister Canu costretto a tentare la carta del portiere di movimento. Il 6-6 arriva a pochi secondi dalla fine ed è una perla di Trevisan, che evita una sconfitta che sarebbe stata immeritata. E ora, la nuova sosta forzata. Commenti ALGHERO - La Futsal Alghero coglie il terzo pareggio in quattro partite nel campionato regionale di serie C1 di calcio a 5. Il match contro una delle capolista del non inizia nel migliore dei modi: dopo 3', gli ospiti vanno sullo 0-2, sfruttando gli errori dei giallorossi.Passano pochi secondi dal raddoppio e Fozzi rimette in carreggiata la squadra. Idili firma il 2-2, ma Leclercq riporta avanti i suoi. Sembra finire così il primo tempo, ma Maza, con un gran sinistro all’incrocio, manda le due squadre al riposo in parità.La Futsal Alghero inizia con un buon piglio la ripresa, ma il gol del vantaggio arriva soltanto al 12’ con Trevisan. Maza va vicinissimo al 5-3, ma sono gli ospiti ad andare in rete con Leclercq dopo un batti e ribatti (4-4). A 3' dalla fine, Trevisan sigla il nuovo vantaggio, ma la formazione giallorossa non gestisce e il Domus pareggio subito dopo. Ospiti che trovano anche il 5-6, con mister Canu costretto a tentare la carta del portiere di movimento. Il 6-6 arriva a pochi secondi dalla fine ed è una perla di Trevisan, che evita una sconfitta che sarebbe stata immeritata. E ora, la nuova sosta forzata.