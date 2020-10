Red 21:16 Lezioni a distanza: hot spot e sim UniCa L´Università degli studi di Cagliari distribuisce ai suoi iscritti 5mila hot spot e sim dati per seguire le lezioni a distanza. A disposizione, dispositivi con sim dati da 60gb mensili per un anno







Saranno formate due graduatorie di beneficiari: precedenza agli studenti in corso, con la prima composta dalle matricole e dagli studenti che risultano iscritti da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso aumentata di uno, la seconda elaborata con gli studenti che risultano iscritti da un numero di anni superiore alla durata normale del corso aumentata di uno. La seconda sarà stilata solo se la prima graduatoria sarà composta da un numero di studenti beneficiari inferiore a 5mila. La prima graduatoria sarà formata in ordine crescente di Isee, la seconda terrà conto anche dell'anno di iscrizione. E’ possibile presentare la domanda entro mercoledì 11 novembre, sul sito dell'Unica. Commenti CAGLIARI - Il Senato accademico ha approvato ieri (martedì) la proposta del rettore Maria Del Zompo, che prevede la distribuzione di 5mila dispositivi hot Spot con Sim dati Tim 4g 60gb mensili per un anno ad altrettanti studenti dell’Università degli studi di Cagliari. I beneficiari dell'iniziativa saranno in particolare gli studenti iscritti per l'Anno accademico 2020/21 a corsi di laurea triennale e magistrale con un Isee fino a 30mila euro.«Abbiamo scelto con determinazione di destinare una parte dei fondi stanziati dal Governo per l’emergenza Covid al sostegno del diritto allo studio – spiega il rettore – In questo modo, permettiamo alle studentesse e agli studenti alle prese con problemi di rete e di connessione di seguire bene le lezioni a distanza. E’ un modo per sostenere il diritto allo studio anche grazie ai fondi del Governo, intensificando un percorso iniziato negli ultimi anni anche con risorse dell’Ateneo».Saranno formate due graduatorie di beneficiari: precedenza agli studenti in corso, con la prima composta dalle matricole e dagli studenti che risultano iscritti da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso aumentata di uno, la seconda elaborata con gli studenti che risultano iscritti da un numero di anni superiore alla durata normale del corso aumentata di uno. La seconda sarà stilata solo se la prima graduatoria sarà composta da un numero di studenti beneficiari inferiore a 5mila. La prima graduatoria sarà formata in ordine crescente di Isee, la seconda terrà conto anche dell'anno di iscrizione. E’ possibile presentare la domanda entro mercoledì 11 novembre, sul sito dell'Unica.