Menjalguer, aperitivo al Musciora Nuovi prodotti del territorio e altre aziende aderiscono e sostengono il progetto. Grazie all'attivismo della realtà facente capo all'associazione culturale Orion, da domani, venerdì 30 ottobre, sono in programma alcuni appuntamenti, o meglio aperitivi a base di "prodotti stagionali"







Nell'occasione, a essere protagonisti saranno i “ceci” di Alghero. A ospitare l’iniziativa sarà il ristorante Musciora, in Via Mazzini, dove, con una formula snella e non impegnativa, si potranno gustare alcune prelibatezze create dal team della famiglia Delrio: cinque diverse degustazioni a pagamento, con un calice di vino e dell’acqua. Questo nuovo format, che si ripeterà dalle 11.30 alle 13.30, tutti i venerdi (in attesa delle eventuali modifiche ai limiti e poterlo proporre anche la sera) vede l’arrivo in città, e nello specifico nella bottega Al Forno, dei ceci, venduti in comode e brandizzate confezioni, dell'azienda dell’agro algherese Quadrifoglio. Legumi scelti uno ad uno, in maniera artigianale da parte delle maestranze che rappresentano un’unicità e rara peculiarità, e vera eccellenza del nord-ovest Sardegna.



Ovviamente, chi vorrà potrà pranzare col menù alla carta che prevede anche zuppe proprio base di ceci e altri prodotti a chilometro zero. Questa iniziativa è solo una delle tante che saranno messe in atto da Menjalguer per valorizzare, promuovere e commercializzare i prelibati prodotti di Alghero e del suo territorio. Nei prossimi giorni, saranno annunciate le altre progettualità collegate a importanti attività di Alghero «con l’obbiettivo anche di non adagiarsi o peggio arrendersi alle diffuse difficoltà del periodo. Anzi, per il gruppo di lavoro di Menjalguer tali condizioni si trasformano in stimoli utili a dare smalto alla propria città», dichiarano i rappresentati del progetto.



