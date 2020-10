video Cor 19:08 «Solinas il Governator Tentenna»



Il consigliere comunale di Alghero Pietro Sartore prova a riassumere i continui cambi di posizioni del governatore sardo Cristian Solinas. Nel video suggerisce al presidente un ultimo cambio di idea per non portare la didattica a distanza nelle scuole superiori al 100%