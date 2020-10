Red 22:38 L’accusa: drogata e violentata La vittima sarebbe una 25enne di Alghero. Ieri, si è tenuta la prima udienza, al Tribunale di Sassari, davanti al magistrato Salvatore Marinaro e la prossima è stata fissata per il febbraio 2021



ALGHERO – Ferita, confusa e con un dente rotto. Si è svegliata così una 25enne algherese, dopo una serata forse un po' sopra le righe. Poi, un nome e un numero di telefono, quelle di un ragazzo conosciuto in un bar.



Sospettando un abuso, la giovane si è rivolta ai Carabinieri della locale Compagnia e poi sono scattati i controlli. E l'esame su un capello ha confermato, pare, il sospetto: utilizzo di “Ghb”, la cosiddetta “droga dello stupro”. A quel punto sono scattate le indagini, affidate al sostituto procuratore Maria Paola Asara.



Da li, il rinvio a giudizio per violenza sessuale, con l'aggravante delle condizioni della donna, difesa dal legale Luigi Esposito. Il 30enne, difeso da Nicola Lucchi e Marco Salaris, ha respinto tutte le accuse. Ieri (mercoledì), si è tenuta la prima udienza, al Tribunale di Sassari, davanti al magistrato Salvatore Marinaro e la prossima è stata fissata per il febbraio 2021.