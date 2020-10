Red 14:33 51enne, mandato di cattura internazionale Ieri mattina, i Carabinieri della Stazione di Santa Teresa Gallura hanno arrestato un 51enne romeno, residente nel Comune gallurese e titolare di un’impresa edile, condannato definitivamente per un furto commesso nel proprio Paese nel 1990



SANTA TERESA GALLURA - Ieri mattina (giovedì), i Carabinieri della Stazione di Santa Teresa Gallura, dando corso a una richiesta di arresto pervenuta dal servizio per la cooperazione internazionale di polizia, hanno arrestato un 51enne romeno, residente nel Comune gallurese e titolare di un’impresa edile, condannato definitivamente per un furto commesso nel proprio Paese nel 1990. L’uomo è stato accompagnato nella Casa circondariale di Sassari, dove resterà a disposizione del presidente della Corte d’appello di Sassari per i previsti adempimenti di legge.