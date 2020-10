Red 13:31 Sostegno agli stagionali: Di Nolfo suona la sveglia «Che fine ha fatto il sostegno ai lavoratori stagionali non riassunti? Cento giorni e nessuna risposta dalla Regione Sardegna», sottolinea il consigliere comunale algherese di Sinistra in Comune







«Cento giorni di silenzio che pesano tantissimo sulle spalle di famiglie e territori particolarmente vocati a comparti lavorativi collegati alla stagionalità. Come ho già sottolineato mesi fa (il 23 agosto, per la precisione), da questo punto di vista Alghero è uno dei territori sardi maggiormente colpiti: importanti strutture alberghiere non hanno riaperto i battenti e non solo, stessa sorte è accaduta a tante piccole e medie imprese che sono la linfa economica e lavorativa della nostra città», insiste Di Nolfo.



«E' palese che in città ci siano centinaia e centinaia di famiglie e di lavoratori algheresi che aspettano un diritto messo nero su bianco dal Consiglio regionale della Sardegna che non può essere rimandato alle calende greche. Nel Consiglio comunale di oggi, 31 ottobre, ho voluto essere portavoce di queste persone – conclude lil membro dell'Opposizione - e ho chiesto al sindaco di attivarsi immediatamente nei confronti della Giunta regionale sardoleghista presieduta dal suo stesso segretario di partito».



