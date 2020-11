Cor 10:18 Rotocalco algherese con Raniero Selva Non ti scordar di me: l´idea e lo scopo è di lasciare una traccia significativa di argomenti a volte trascurati, con figure e personaggi che hanno contribuito alla crescita culturale di Alghero



ALGHERO - Tutto pronto per l'avvio del nuovo rotocalco algherese ideato e condotto da Raniero Selva, che racconterà spaccati di vita quotidiana, dando voce ai giovani, alle donne, agli uomini della città di Alghero. “Non ti scordar di me”, questo il titolo della co-produzione Media web channel e Oleificio San Giuliano, partirà dal 3 novembre e sarà trasmesso sui canali web. «L'idea e lo scopo è di lasciare una traccia significativa di argomenti a volte trascurati, con figure e personaggi che hanno contribuito alla crescita culturale della comunità della città Catalana» dice Raniero Selva che si avvale delle riprese e della post-produzione di Paolo Calaresu, delle voci narranti di Chiara Murru e Maurizio Pulina, accompagnati dalle musiche di Raimondo Dore e Giuseppe Manca.



Nella foto: Raniero Selva con don Angelo, Parroco della Cattedrale di Alghero