Sorso saluta il luogotenente Masala

SORSO - La città saluta il luogotenente Alessandro Masala che, dopo undici anni, lascia il comando della Stazione dell’Arma dei Carabinieri di Sorso. Venerdì mattina, nella Casa municipale di Piazza Garibaldi, in forma necessariamente ristretta e nel rispetto rigoroso di tutte le disposizioni conseguenti all’emergenza sanitaria, si è tenuto il momento di commiato voluto dal sindaco Fabrizio Demelas che, per celebrare il lungo percorso e la sempre puntuale collaborazione di Masala (in servizio a Sorso da maggio 2009 a ottobre 2020), ha invitato il suo predecessore Giuseppe Morghen, durante il mandato del quale il comandante della Stazione dell’Arma ha ricoperto parte del proprio incarico.



«Caro Alessandro il commiato di oggi vuole essere un gioioso arrivederci e non ovviamente un addio - ha detto Demelas - raggiungi un nuovo traguardo nella tua carriera, andando a ricoprire dal primo novembre un ruolo al quale ambivi, quello di comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Tonara. Vai via da Sorso lasciando un ottimo ricordo nella nostra comunità e dentro le Istituzioni cittadine per la fedeltà, la lealtà, la disponibilità e l’infaticabile lavoro che senza risparmiarti hai profuso per esse. Il momento particolare non ci permette di accoglierti e salutarti oggi come avremmo voluto, con la partecipazione anche dei cittadini di Sorso. Ho avuto l’onore e il piacere di collaborare con te per quasi un anno e mezzo, durante il quale abbiano attraversato un periodo difficile a causa della pandemia in corso, affrontandolo nel migliore dei modi possibili anche grazie al tuo indispensabile contributo. Stai pure certo che ti rimpiangeremo. Per la stima, la fiducia, la disponibilità, l’infaticabile dedizione e la prontezza che hai dimostrato nei confronti delle Istituzioni cittadine avrei voluto poter ancora proseguire e mi dispiaccio che non sia così, in questa collaborazione con te. Luogotenente Alessandro Masala grazie di cuore a nome della Città di Sorso per questi undici anni che ci hai donato e buona fortuna per il prosieguo della tua carriera e per la vita».



«In segno di gratitudine per l’esemplare dedizione al servizio - è scritto sulla targa consegnata dal sindaco a nome dell’intera Amministrazione comunale e della comunità - per la sua fedeltà alle Istituzioni, per la sua appassionata e infaticabile opera a beneficio della cittadinanza». Visibilmente emozionato, il luogotenente Masala ha ringraziato il sindaco e l’Amministrazione comunale con parole di incoraggiamento rivolte a tutta la comunità di cui per tanti anni è stato parte.



Nella foto: un momento della cerimonia