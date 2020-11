Red 16:46 Prenotazioni online negli sportelli Abbanoa Riaprono, su appuntamento, gli sportelli Abbanoa di Arzachena, Iglesias, Isili, Macomer, Ozieri, Tempio Pausania e Tortolì. Da questa settimana, si estende il servizio di assistenza clienti nei territori, con un nuovo metodo approntato nel pieno rispetto delle disposizioni anti Covid-19







Sarà attivato anche un servizio di prenotazione telefonica per venire incontro alle persone, soprattutto gli anziani, che hanno poca dimestichezza con internet. L’apertura degli sportelli su appuntamento è la seconda fase di riavvio dei servizi di assistenza diretta della clientela. A partire dal 28 settembre, infatti, erano stati riaperti gli sportelli principali di Cagliari, Sassari, Nuoro, Carbonia, Olbia, Sanluri, Lanusei e Alghero. L'azienda ha potenziato tutti i servizi cosiddetti a “chilometro zero”, disponibili per offrire assistenza senza doversi muovere da casa.



Primo tra tutto, lo Sportello online: direttamente dal sito si possono presentare quasi tutte le tipoligie di richiesta (attivazione, subentro, reclamo, ecc.) verificare la situazione contabile, visualizzare e scaricare le fatture, procedere al pagamento tramite carta di credito o carta prepagata, verificare le letture effettuate dai nostri operatori e caricare le tue autoletture. Poi, l'app Abbanoa: tramite il servizio per smartphone e tablet con sistemi operativi Ios e Android, si può verificare, ovunque e in qualunque momento, la situazione contabile, visualizzare e scaricare le fatture, procedere al pagamento tramite carta di credito o carta prepagata, verificare le letture effettuate dai nostri operatori e caricare le tue autoletture. Infine, il Servizio mail: per avere qualsiasi tipo di informazione, richiedere una rateizzazione o qualsiasi operazione commerciale (voltura, subentro, prima attivazione, cessazione, ecc.), basta inviare una e-mail all'indirizzo web info@abbanoa.it.