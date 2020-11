Cor 16:15 Parco Tarragona: finalmente il bando Arriva a distanza di oltre un anno dalla naturale scadenza della concessione, il nuovo bando per la gestione del Parco Tarragona di Alghero, oggi nel più totale abbandono. Offerte entro il 2 dicembre



ALGHERO – Via all'affidamento in gestione del Parco Tarragona di Alghero. Concessione finalizzata alla realizzazione di nuove forme di aggregazione sociale. Il Comune di Alghero procederà con il sistema di gara telematica con la procedura aperta, affidando il Parco secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.



Il valore stimato della concessione è di 2.575.318,72euro. L’importo a base d’asta del canone da riconoscere al Comune di Alghero è pari ad euro 14.400 al netto di Iva, che il Concessionario dovrà corrispondere alla stazione appaltante per tuta la durata della concessione (6 anni rinnovabili di ulteriori 6) e sul quale potranno essere effettuate offerte in aumento pari a 2.400 euro. Le offerte potranno essere presentate entro le ore 13 di mercoledì 2 dicembre, mentre la data di espletamento della gara è fissata per venerdì 4, alle ore 10.



Il bando, atteso da diverso tempo, arriva a distanza di oltre un un anno dalla naturale scadenza della concessione. La speranza è che, quanto prima, possa essere riqualificata un'area dall'indiscutibile valenza sociale, oggi nel più totale abbandono.



Nelle foto: lo stato di degrado del Parco Tarragona denunciato in queste ore da alcuni algheresi